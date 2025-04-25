МОН сокращает количество бюджетных мест в аспирантуре – почти на треть

В этом году приоритет при поступлении в аспирантуру будут иметь инженеры и естественники.

Фото: The Ukrainians

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В 2024 году в Украине уменьшится количество бюджетных мест для поступления в аспирантуру. Об этом сообщил заместитель министра образования и науки Михаил Винницкий.

По его словам, в прошлом году для аспирантов было выделено 7 тысяч бюджетных мест, а в этом году эта цифра составит ориентировочно 5 тысяч. Это почти на 30% меньше. Как уточнил чиновник, окончательные расчеты еще продолжаются.

Сокращение связано с чрезмерным количеством заявок, которые в прошлом году выросли преимущественно из-за возможности получить отсрочку от мобилизации, а не из-за настоящей мотивации к научной деятельности. «Аспирантура должна выполнять свою исследовательскую функцию, а не быть способом избежать службы», - отметил Винницкий.

Приоритет в этом году будут отдавать инженерным и естественным специальностям - направлениям, которые, по словам заместителя министра, являются наиболее востребованными для государства.

Также в этом году вступительная кампания в аспирантуру будет иметь нововведение - электронные кабинеты. Как и в прошлом году, возможность обучения за средства бюджета сохраняется только для дневной формы. Поступающие на заочную или вечернюю форму смогут учиться только на контрактной основе.

В министерстве ожидают, что в этом году спрос будет более сдержанным, поэтому преимущество смогут получить те, кто действительно заинтересован в научной работе.

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