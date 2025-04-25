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МОН скорочує кількість бюджетних місць в аспірантурі — майже на третину

15:24, 25 квітня 2025
Цьогоріч пріоритет у вступі до аспірантури матимуть інженери та природничники.
МОН скорочує кількість бюджетних місць в аспірантурі — майже на третину
Фото: The Ukrainians
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У 2024 році в Україні зменшиться кількість бюджетних місць для вступу до аспірантури. Про це повідомив заступник міністра освіти і науки Михайло Винницький.

За його словами, минулого року для аспірантів було виділено 7 тисяч бюджетних місць, а цього року ця цифра становитиме орієнтовно 5 тисяч. Це майже на 30% менше. Як уточнив посадовець, остаточні розрахунки ще тривають.

Скорочення пов’язане з надмірною кількістю заявок, які торік зросли переважно через можливість отримати відстрочку від мобілізації, а не через справжню мотивацію до наукової діяльності. «Аспірантура має виконувати свою дослідницьку функцію, а не бути способом уникнути служби», — зазначив Винницький.

Пріоритет цьогоріч надаватимуть інженерним і природничим спеціальностям — напрямам, які, за словами заступника міністра, є найбільш затребуваними для держави.

Також цьогоріч вступна кампанія в аспірантуру матиме нововведення — електронні кабінети. Як і торік, можливість навчання за кошти бюджету зберігається лише для денної форми. Вступники на заочну або вечірню форму зможуть навчатися лише на контрактній основі.

У міністерстві очікують, що цього року попит буде стриманішим, тож перевагу зможуть отримати ті, хто справді зацікавлений у науковій роботі.

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МОН України університет освіта

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