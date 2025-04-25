Міноборони Італії під час похорону Папи Римського розгорне антидронові системи, есмінець та винищувачі

Похорон Папи Франциска відбудеться у суботу, 26 квітня.

Джерело фото: vaticannews.va

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Міністерство оборони Італії сприятиме зусиллям безпеки під час похорону Папи Франциска, який відбудеться у суботу, 26 квітня. Про це повідомляє італійське агентство ANSA.

Зокрема, Міноборони надасть системи, здатні глушити й протидіяти безпілотникам, а біля узбережжя Ф’юмічіно буде розгорнуто есмінець. Крім того, Італія виділить на час похорону Eurofighter – це винищувачі.

Нагадаємо, що у Римі запровадили безпрецедентні заходи безпеки через очікуваний наплив паломників на прощання з Папою Римським Франциском.

Як ми писали, на другий день Великодня стало відомо про смерть Папи Римського Франциска, який керував Святим Престолом уже майже 12 років. Йому було 88 років.

Його смерть знаменує завершення важливої епохи у Ватикані. Тепер перед кардиналами стоїть завдання — обрати нового главу Римо-католицької церкви.

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