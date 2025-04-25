Нотаріус з Києва підозрюється у несанкціонованому підписанні 111 документів

Приватному нотаріусу інкримінують підроблення та збут офіційних документів.

Фото: kyiv.gp.gov.ua

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Київська міська прокуратура повідомила про підозру приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу у справі про несанкціоноване втручання в роботу інформаційно-комунікаційної системи, підроблення та збут офіційних документів. Йому інкримінуються порушення за частинами 3 статті 27, частиною 5 статті 361 та частиною 3 статті 358 Кримінального кодексу України.

За даними слідства, у 2022 році нотаріус перебував за кордоном протягом місяця, але продовжував виконувати нотаріальні дії в Україні. Він приймав дзвінки та повідомлення від клієнтів через мобільний телефон і месенджери, після чого давав вказівки проводити нотаріальні дії від його імені, використовуючи особистий електронний підпис, спеціальні бланки та печатки. Таким чином, було посвідчено 111 документів.

Наразі слідчі продовжують дії у кримінальному провадженні та встановлюють інших осіб, причетних до незаконної діяльності.

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