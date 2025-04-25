Нотариус из Киева подозревается в несанкционированном подписании 111 документов

Частному нотариусу инкриминируют подделку и сбыт официальных документов.

Фото: kyiv.gp.gov.ua

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Киевская городская прокуратура сообщила о подозрении частному нотариусу Киевского городского нотариального округа по делу о несанкционированном вмешательстве в работу информационно-коммуникационной системы, подделке и сбыте официальных документов. Ему инкриминируются нарушения по частям 3 статьи 27, части 5 статьи 361 и части 3 статьи 358 Уголовного кодекса Украины.

По данным следствия, в 2022 году нотариус находился за границей в течение месяца, но продолжал выполнять нотариальные действия в Украине. Он принимал звонки и сообщения от клиентов через мобильный телефон и мессенджеры, после чего давал указания проводить нотариальные действия от его имени, используя личную электронную подпись, специальные бланки и печати. Таким образом, было удостоверено 111 документов.

Сейчас следователи продолжают действия в уголовном производстве и устанавливают других лиц, причастных к незаконной деятельности.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.