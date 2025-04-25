Во Львове во время вызова о драке мужчина избил патрульных

Во время выяснения обстоятельств мужчина начал конфликтовать с полицейскими и нанес им телесные повреждения.

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Во Львове во время отработки вызова правоохранителями на месте происшествия мужчина начал конфликтовать и набросился на полицейских с кулаками. Об этом сообщили в полиции области.

Как указано, событие произошло около 22:25 в четверг 24 апреля. Экипаж патрульной полиции, который получил вызов о драке, прибыл на место происшествия, но обнаружил там лишь мужчину, сидевшего за рулем автомобиля Mazda и визуально находившегося в состоянии алкогольного опьянения. Потерпевшего уже не было.

«Во время выяснения обстоятельств 30-летний местный житель начал конфликтовать с полицейскими и нанес им телесные повреждения», — указали там.

Впоследствии правоохранители задержали мужчину и вызвали следственно-оперативную группу. Его задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 345 — угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время решается вопрос об уведомлении задержанному о подозрении и избрании меры пресечения.

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