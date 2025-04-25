У Львові під час виклику про бійку чоловік побив патрульних

Під час з’ясування обставин чоловік почав конфліктувати з поліцейськими та наніс їм тілесні ушкодження.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Львові під час відпрацювання виклику правоохоронцями, на місці події чоловік почав конфліктувати та накинувся на поліцейських з кулаками. Про це повідомили у поліції області.

Як вказується, подія сталась близько 22:25 у четвер 24 квітня. Наряд патрульної поліції, який отримав виклик про бійку, прибув на місце події, але виявили там лише чоловіка, який сидів за кермом автомобіля Mazda та візуально перебував у стані алкогольного сп’яніння. Потерпілого вже не було.

«Під час з’ясування обставин 30-річний місцевий мешканець почав конфліктувати з поліцейськими та наніс їм тілесні ушкодження», - вказали там.

Відтак, правоохоронці затримали чоловіка та викликали слідчо-оперативна групу. Його затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345 – погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу Кримінального кодексу України.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.