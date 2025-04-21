​​Помер Папа Римський Франциск

Йому було 88 років.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

21 квітня стало відомо про смерть Папи Римського Франциска. Про це повідомили у Ватикані.

Йому було 88 років.

Кардинал Кевін Фаррелл, Камерленг Святої Римської Церкви сповістив про смерть Папи Франциска:

«Дорогі брати і сестри, з глибоким сумом мушу сповістити про смерть нашого Святішого Отця Франциска. Сьогодні о 7:35 ранку Єпископ Риму Франциск повернувся до дому Отця. Все його життя було присвячене служінню Господу та Його Церкві. Він вчив нас жити цінностями Євангелія з вірністю, відвагою та вселенською любов'ю, особливо на користь найбідніших та найбільш маргіналізованих. З безмежною вдячністю за його приклад як справжнього учня Господа Ісуса, ми віддаємо душу Папи Франциска безмежній милосердній любові Триєдиного Бога».

До цього, з 14 лютого 2025 року Папа Франциск перебував в лікарні. Спочатку його госпіталізували з бронхітом, але у лікарні стан понтифіка погіршився.

Лікарі виявили у Папи Римського полімікробну інфекцію дихальних шляхів. Через це у Ватикані заявили про «складну клінічну ситуацію» зі здоров'ям понтифіка.

Франциск (ім'я при народженні – Хорхе Маріо Бергольйо) народився 17 грудня 1936 року у столиці Аргентини Буенос-Айресі. Він закінчив середньо-спеціальну індустріальну школу за фахом хіміка, а після – працював у лабораторії Hickethier-Bachmann, де займався контролем за відповідністю продуктів харчування санітарним нормам.

Коли Франциску виповнилося 21 рік, то він вступив до семінарії. У 1958 році він вступив до ордену єзуїтів і отримав гуманітарну освіту в навчальних закладах ордену. Потім Франциск вивчав гуманітарні науки, працював викладачем літератури й психології. Свій шлях у релігії Франциск почав у 1969 році.

Францист став Папою Римським 13 березня 2013 року. Він замінив на цій посаді Бенедикта XVI, який зрікся престолу через проблеми зі здоров'ям. Бенедикт XVI помер у грудні 2022 року.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.