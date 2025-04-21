Практика судів
  1. У світі

​​Помер Папа Римський Франциск

10:59, 21 квітня 2025
Йому було 88 років.
​​Помер Папа Римський Франциск
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

21 квітня стало відомо про смерть Папи Римського Франциска. Про це повідомили у Ватикані.

Йому було 88 років. 

Кардинал Кевін Фаррелл, Камерленг Святої Римської Церкви сповістив про смерть Папи Франциска:

«Дорогі брати і сестри, з глибоким сумом мушу сповістити про смерть нашого Святішого Отця Франциска. Сьогодні о 7:35 ранку Єпископ Риму Франциск повернувся до дому Отця. Все його життя було присвячене служінню Господу та Його Церкві. Він вчив нас жити цінностями Євангелія з вірністю, відвагою та вселенською любов'ю, особливо на користь найбідніших та найбільш маргіналізованих. З безмежною вдячністю за його приклад як справжнього учня Господа Ісуса, ми віддаємо душу Папи Франциска безмежній милосердній любові Триєдиного Бога».

До цього, з 14 лютого 2025 року Папа Франциск перебував в лікарні. Спочатку його госпіталізували з бронхітом, але у лікарні стан понтифіка погіршився.

Лікарі виявили у Папи Римського полімікробну інфекцію дихальних шляхів. Через це у Ватикані заявили про «складну клінічну ситуацію» зі здоров'ям понтифіка.

Франциск (ім'я при народженні – Хорхе Маріо Бергольйо) народився 17 грудня 1936 року у столиці Аргентини Буенос-Айресі. Він закінчив середньо-спеціальну індустріальну школу за фахом хіміка, а після – працював у лабораторії Hickethier-Bachmann, де займався контролем за відповідністю продуктів харчування санітарним нормам.

Коли Франциску виповнилося 21 рік, то він вступив до семінарії. У 1958 році він вступив до ордену єзуїтів і отримав гуманітарну освіту в навчальних закладах ордену. Потім Франциск вивчав гуманітарні науки, працював викладачем літератури й психології. Свій шлях у релігії Франциск почав у 1969 році.

Францист став Папою Римським 13 березня 2013 року. Він замінив на цій посаді Бенедикта XVI, який зрікся престолу через проблеми зі здоров'ям. Бенедикт XVI помер у грудні 2022 року.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

Ватикан

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
«Таке буває» – у ВККС оцінили результати практичних завдань в загальні апеляційні суди

В Комісії вважають, що жодних аномалій в результатах практичних завдань немає – ВККС починає підготовку до співбесід.

Систематична неявка представника органу влади в судові засідання є зловживанням процесуальними правами – окрема ухвала Верховного Суду

Безпідставна неявка суб’єкта владних повноважень у судове засідання як очевидний факт неповаги до суду та зловживання процесуальними правами – Верховний Суд виніс окрему ухвалу.

Уряд схвалив законопроект про передачу податківцям інформації щодо банківських рахунків та сейфів громадян

Буде створено реєстр рахунків та індивідуальних банківських сейфів фізичних осіб, адмініструвати який буде Податкова служба, а банки, емітентів електронних грошей зобов’яжуть направляти до Податкової дані про відкриття, закриття рахунків чи електронних гаманців.

Сергій Іонушас зареєстрував проект змін до КПК про розширення можливостей проводити судовий розгляд за відсутності учасників провадження

Зокрема, задля унеможливлення зловживання процесуальними правами стороною захисту депутати пропонують розширити сферу застосування письмового провадження у КПК.

Верховна Рада розгляне зміни до КПК щодо досудового розслідування злочинів, пов’язаних зі зникненням осіб безвісти

Як зазначають народні депутати, законопроект розроблено у зв’язку зі зростанням кількості випадків зникнення осіб безвісти за особливих обставин на тлі воєнного стану в Україні.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Сергій Могил
    Сергій Могил
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді