В РФ заявили, що Збройні Сили України притримувалися перемир’я

Під час «великоднього перемир’я» суттєво знизилася інтенсивність бойових дій.

Фото: ukr.radio

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Збройні Сили України дотримувалися «великоднього перемир'я». Про це повідомило Міноборони РФ.

Нагадаємо, при цьому сама РФ обстрілювала позиції українських захисників. Про це заявив керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко. А Президент України Володимир Зеленський повідомляв, що Росія почала нарощувати обстріли попри оголошене перемир’я.

«Великоднє перемир'я» діяло з 18:00 19 квітня до 00:00 21 квітня.

«Загалом, у денний час інтенсивність ведення вогню та бойових дій з боку ЗСУ по всій лінії фронту була суттєво знижена», - заявили в Міноборони РФ.

Раніше Президент України Володимир Зеленський заявляв, що ворог понад 2000 разів порушив «великоднє перемир’я».

Додамо, президент США Дональд Трамп висловив сподівання, що угода між Україною та Росією буде підписана вже цього тижня.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.