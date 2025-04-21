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В РФ заявили, что Вооруженные Силы Украины придерживались перемирия

10:49, 21 апреля 2025
Во время «пасхального перемирия» существенно снизилась интенсивность боевых действий.
В РФ заявили, что Вооруженные Силы Украины придерживались перемирия
Фото: ukr.radio
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Вооруженные Силы Украины придерживались «пасхального перемирия». Об этом сообщило Минобороны РФ.

Напомним, при этом сама РФ обстреливала позиции украинских защитников. Об этом заявлял руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко. А Президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что Россия начала наращивать обстрелы, несмотря на объявленное перемирие.

«Пасхальное перемирие» действовало с 18:00 19 апреля до 00:00 21 апреля.

«В целом, в дневное время интенсивность ведения огня и боевых действий со стороны ВСУ по всей линии фронта была существенно снижена», - заявили в Минобороны РФ.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что враг более 2000 раз нарушил пасхальное перемирие.

Добавим, Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что соглашение между Украиной и Россией будет подписано уже на этой неделе.

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