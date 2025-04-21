Как начисляется стаж для участников боевых действий — разъяснение

Время прохождения лицами военной службы в особый период относится не только к стажу, но и к выслуге лет.

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В Главном управлении Пенсионного фонда Украины в Волынской области разъяснили, как учитывается стаж для участников боевых действий.

Участники боевых действий имеют право на досрочную пенсию по возрасту: мужчины — по достижении 55 лет при наличии страхового стажа не менее 25 лет, женщины — по достижении 50 лет при стаже не менее 20 лет (ст. 115 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании»).

Для мобилизованных и контрактников трудовой стаж, в том числе в зоне боевых действий, продолжает начисляться в соответствии со ст. 8 Закона Украины «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей».

Период прохождения военной службы в особый период, объявленный в соответствии с Законом Украины «О обороне Украины», включая время военного положения, засчитывается не только в стаж, но и в выслугу лет.

Так, трудовой стаж в зоне боевых действий засчитывается по формуле 1:3. Это означает, что один месяц службы в таких условиях приравнивается к трём месяцам стажа.

Стаж по этой формуле засчитывается, если человек находился в зоне боевых действий не менее одного месяца. При этом максимальная граница срока не установлена.

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