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Як нараховується стаж для учасників бойових дій — роз’яснення

19:52, 21 квітня 2025
Час проходження особами військової служби в особливий період зараховується не тільки до стажу, а й до вислуги років.
Як нараховується стаж для учасників бойових дій — роз’яснення
Фото з відкритих джерел
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У Головному управлінні Пенсійного фонду України у Волинській області роз’яснили, як нараховується стаж для учасників бойових дій.

Учасники бойових дій мають право на дострокову пенсію за віком після досягнення чоловіками 55 років за наявності страхового стажу не менше 25 років, жінками — 50 років при наявності страхового стажу не менше 20 років (ст. 115 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»).

Мобілізованим і контрактникам трудовий стаж, зокрема у зоні бойових дій, продовжує нараховуватися згідно зі ст. 8 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців і членів їхніх сімей».

Час проходження особами військової служби в особливий період, що оголошується відповідно до Закону України «Про оборону України», зокрема і під час воєнного стану, зараховується не тільки до стажу, а й до вислуги років.

Так, трудовий стаж у зоні бойових дій зараховується у співвідношенні 1:3. Це означає, що один місяць у таких умовах йде за три.

У зоні бойових дій стаж зарахується за цією формулою, якщо йдеться про мінімум місяць. Однак максимального терміну немає.

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