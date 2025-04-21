У Бородянці чоловік викрав газовий котел із зруйнованої війною квартири – суд обрав запобіжний захід

На Київщині суд розглянув справу про крадіжку котла з пошкодженої квартири в Бородянці.

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У Бородянці Київської області чоловік викрав газовий котел з частково зруйнованої квартири. Про це йдеться у вироку Бородянського районного суду у справі № 939/2631/24.

Крадіжка сталася 5 вересня 2024 року. Мешканець села Дружня проник до квартири, пошкодженої внаслідок бойових дій. Двері в помешканні були прикриті дошками. Звідти чоловік викрав газовий котел марки Vaillant VP5/2 230 V вартістю понад 28 тисяч гривень. Суд зазначив, що злочин був скоєний під час дії воєнного стану, запровадженого в Україні з 24 лютого 2022 року.

Обвинувачений пояснив, що зайшов у квартиру, бо не мав коштів на їжу, і мав намір розібрати котел. Його затримали, коли він саме розбирав викрадений пристрій.

Під час судового розгляду чоловік частково визнав свою провину. Проте суд не розцінив його пояснення як щире каяття. Враховуючи тяжкість злочину, обставини воєнного часу та те, що обвинувачений не мав стабільного місця роботи, суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до набрання вироком законної сили.

Однак суд дозволив внести заставу в розмірі 90 840 грн. У разі внесення застави на обвинуваченого будуть покладені обов’язки — не залишати місце проживання та не контактувати з потерпілим і свідками.

Викрадений газовий котел було повернуто власнику.

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