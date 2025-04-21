В Україні близько 63 тисячі зниклих безвісти, з них 10 тисяч перебувають в полоні – Артур Добросердов

OSINT, татуювання і ДНК – уповноважений з питань зниклих безвісти розповів, як ідентифікують зниклих під час війни в Україні.

Фото: mvs.gov.ua

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З травня 2023 року в Україні працює Єдиний реєстр зниклих безвісти за особливих обставин. Станом на зараз у ньому зареєстровано близько 63 тисяч людей, більшість з яких зникли через бойові дії або окупацію. Про це повідомив уповноважений з питань зниклих безвісти Артур Добросердов в інтервʼю Суспільному.

За його словами, з понад 60 тисяч зниклих близько 10 тисяч осіб мають підтверджений статус полонених. Частину з них вдалося ідентифікувати через офіційні повідомлення від Російської Федерації, які надходять через Міжнародний комітет Червоного Хреста. Решту — завдяки неофіційним джерелам, зокрема свідченням звільнених полонених та відкритим джерелам (OSINT).

«Основні неофіційні джерела інформації — свідчення тих, хто повернувся з неволі й пошук по OSINT. Окремі громадяни РФ, військові, викладають в інтернет інформацію, з якої ми фіксуємо факт перебування людей у полоні. За допомогою таких джерел працівники мого офісу встановили вже понад півтори тисячі зниклих», — зазначив Добросердов.

Він також розповів, що регулярно відбувається репатріація тіл загиблих захисників України. Багато з них повертають без документів і будь-яких даних, тому ідентифікація відбувається за татуюваннями, шрамами, переломами, відбитками пальців або за допомогою ДНК-експертиз.

Люди, які мають статус зниклих безвісти, залишаються в реєстрі доти, поки не буде встановлено один із двох фактів: або їх звільнили з полону, і вони перебувають на підконтрольній Україні території (або в країнах, з якими є міжнародні угоди), або ж слідство встановило, що знайдене тіло належить тій чи іншій особі, що раніше вважалася зниклою.

За словами Добросердова, більшість ДНК-експертиз в Україні проводить експертна служба Міністерства внутрішніх справ, на яку припадає понад 95% навантаження. Також лабораторії є у підпорядкуванні Міністерства юстиції та Міністерства охорони здоров'я. Минулого року відкрили понад п’ять нових лабораторій, цьогоріч — уже одну, ще дві готуються до запуску. За станом на січень, Україна має спроможність обробляти до 10 тисяч зразків ДНК щомісяця.

Щоб здати ДНК для пошуку зниклого родича, родині необхідно звернутися до поліції. Після реєстрації кримінального провадження зразок відбирає слідчий або криміналіст. Далі призначається експертиза — зазвичай у регіональній лабораторії. Якщо там надто велике навантаження, поліція може рекомендувати звернутися до сусідньої області, щоб прискорити обробку зразків.

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