На Чернігівщині затримали жінку, яка встановлювала «відеопастки», щоб коригувати удари РФ по ешелонах ЗСУ

За допомогою «відеопастки» ворог планував відслідкувати прибуття вантажного ешелону до логістичної бази Укрзалізниці, щоб вдарити по ньому з повітря.

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На Чернігівщині Служба безпеки України затримала агентку РФ, яка коригувала повітряні удари агресора по об’єктах Укрзалізниці. Про це повідомила пресслужба СБУ.

Під «прицілом» ворога були вузлові станції з транзитними потягами та ешелонами, які, на думку окупантів, перевозять на фронт військову техніку та боєприпаси ЗСУ.

Щоб скоригувати вогневе ураження, агентка мала встановити біля місцевого залізничного перегону замасковану відеокамеру з павербанком та онлайн-трансляцією для російського гру.

За допомогою «відеопастки» ворог планував відслідкувати прибуття вантажного ешелону до логістичної бази Укрзалізниці, щоб вдарити по ньому з повітря.

Щоб обстріл був успішним та «пройшов повз» українську ППО, окупанти доручили своїй поплічниці виявити також пункти бойового чергування радіолокаційних станцій.

«Військові контррозвідники СБУ зірвали ворожі наміри. Після покрокового документування злочинів агентки її затримали «на гарячому», коли вона встановлювала відеокамеру біля об’єкта Укрзалізниці.

Додатково під час обшуку у неї вилучено мобільний телефон та ноутбук, які фігурантка використовувала для контактів з російським гру», - заявили у СБУ.

За даними слідства, затриманою є 29-річна місцева безробітна, яка шукала «легкі гроші» на Телеграм-каналах, де згодом потрапила до уваги воєнної розвідки РФ.

Слідчі СБУ повідомили їй про підозру. Наразі зловмисниця перебуває під вартою без права внесення застави, їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

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