Практика судів
  1. В Україні

На Чернігівщині затримали жінку, яка встановлювала «відеопастки», щоб коригувати удари РФ по ешелонах ЗСУ

11:45, 21 квітня 2025
За допомогою «відеопастки» ворог планував відслідкувати прибуття вантажного ешелону до логістичної бази Укрзалізниці, щоб вдарити по ньому з повітря.
На Чернігівщині затримали жінку, яка встановлювала «відеопастки», щоб коригувати удари РФ по ешелонах ЗСУ
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Чернігівщині Служба безпеки України затримала агентку РФ, яка коригувала повітряні удари агресора по об’єктах Укрзалізниці. Про це повідомила пресслужба СБУ.

Під «прицілом» ворога були вузлові станції з транзитними потягами та ешелонами, які, на думку окупантів, перевозять на фронт військову техніку та боєприпаси ЗСУ.

Щоб скоригувати вогневе ураження, агентка мала встановити біля місцевого залізничного перегону замасковану відеокамеру з павербанком та онлайн-трансляцією для російського гру.

За допомогою «відеопастки» ворог планував відслідкувати прибуття вантажного ешелону до логістичної бази Укрзалізниці, щоб вдарити по ньому з повітря.

Щоб обстріл був успішним та «пройшов повз» українську ППО, окупанти доручили своїй поплічниці виявити також пункти бойового чергування радіолокаційних станцій.

«Військові контррозвідники СБУ зірвали ворожі наміри. Після покрокового документування злочинів агентки її затримали «на гарячому», коли вона встановлювала відеокамеру біля об’єкта Укрзалізниці.

Додатково під час обшуку у неї вилучено мобільний телефон та ноутбук, які фігурантка використовувала для контактів з російським гру», - заявили у СБУ.

За даними слідства, затриманою є 29-річна місцева безробітна, яка шукала «легкі гроші» на Телеграм-каналах, де згодом потрапила до уваги воєнної розвідки РФ.

Слідчі СБУ повідомили їй про підозру. Наразі зловмисниця перебуває під вартою без права внесення застави, їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

СБУ ЗСУ

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Кабмін висунув нові вимоги для отримання відстрочки студентами вишів

Здобувачі вищої освіти матимуть право на відстрочку в межах розрахункового строку виконання освітньої програми, та лише, якщо вперше здобувають освіту за рівнем, що є вищим за той рівень, що здобувався раніше у послідовності, визначеній статтею 10 Закону «Про освіту».

Кабмін пропонує поширити право на відстрочку на педагогів державних та комунальних закладів позашкільної освіти, але не на всіх

Відстрочку можуть отримати педагогічні працівники державних та комунальних закладів позашкільної освіти, проте лише за сукупності певних умов.

Здобувачі профтехосвіти, які почали навчатися після 25 років, втратять право на відстрочку – Кабмін вніс законопроект

Уряд не задоволений рішеннями судів, які виносять рішення на користь здобувачів освіти, а також тим, що зросла кількість здобувачів професійно-технічної і фахової передвищої освіти з числа військовозобов’язаних чоловіків старше 25 років.

«Таке буває» – у ВККС оцінили результати практичних завдань в загальні апеляційні суди

В Комісії вважають, що жодних аномалій в результатах практичних завдань немає – ВККС починає підготовку до співбесід.

Систематична неявка представника органу влади в судові засідання є зловживанням процесуальними правами – окрема ухвала Верховного Суду

Безпідставна неявка суб’єкта владних повноважень у судове засідання як очевидний факт неповаги до суду та зловживання процесуальними правами – Верховний Суд виніс окрему ухвалу.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Сергій Могил
    Сергій Могил
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді