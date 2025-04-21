Субсидія на неопалювальний період — кому треба звернутися до органів Пенсійного фонду

Для призначення субсидії на неопалювальний період обов'язково треба звернутися до органів Пенсійного фонду деяким категоріям людей.

Фото: zprz.city

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Головне управління Пенсійного фонду України в Запорізькій області нагадало, що субсидія на неопалювальний сезон більшості отримувачів перепризначається автоматично.

Водночас для призначення субсидії на неопалювальний період обов'язково треба звернутися до органів Пенсійного фонду України із відповідною заявою та декларацією, якщо:

- людина орендує житло, за яке сплачує житлово-комунальні послуги;

- у складі домогосподарства є внутрішньо переміщені особи;

- кількість тих, хто фактично проживає в житловому приміщенні, менша, ніж кількість зареєстрованих у ньому;

- домогосподарство претендує на призначення житлової субсидії на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива вперше.

Проте, якщо змінилися дані про майновий стан чи склад домогосподарства, про це необхідно повідомити Пенсійний фонд України протягом 30 днів.

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