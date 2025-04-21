У Києві чоловік пограбував дитину в під’їзді, погрожуючи ножем – апеляція залишила вирок без змін

У Києві чоловіка засудили до 8 років ув’язнення за розбійний напад на дитину.

Фото: kyiv.gp.gov.ua

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Київський апеляційний суд залишив у силі вирок 30-річному чоловіку, який, погрожуючи ножем, відібрав мобільний телефон у 10-річного хлопчика в Деснянському районі столиці. Про це повідомили в Київській міській прокуратурі.

Інцидент стався у під’їзді житлового будинку. Зловмисник зайшов услід за дитиною, притиснув її до стіни та вимагав віддати телефон і гроші. Грошей у хлопчика не було, тож нападник перевірив кишені, після чого забрав лише телефон і залишив місце події.

За результатами розгляду справи, Деснянський районний суд Києва визнав чоловіка винним за ч. 4 ст. 187 Кримінального кодексу України (розбій) і призначив покарання у вигляді 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Засуджений подав апеляцію, однак суд вищої інстанції не задовольнив скаргу та підтвердив вирок першої інстанції. Вирок набрав законної сили.

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