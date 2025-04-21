Практика судів
  1. У світі

ОАЕ доручать штучному інтелекту написання законів і створять для цього окремий державний орган

10:15, 21 квітня 2025
Емірати збираються першими в світі використовувати штучний інтелект для написання законів.
ОАЕ доручать штучному інтелекту написання законів і створять для цього окремий державний орган
Ілюстративне фото з відкритих джерел
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Об’єднані Арабські Емірати запустили безпрецедентну ініціативу: штучний інтелект стане повноцінним інструментом у законотворчому процесі.

Як повідомляє Financial Times, держава має намір не лише оптимізувати законодавство, а й доручити ШІ розробку нових нормативних актів.

На відміну від інших країн, де штучний інтелект здебільшого застосовують для прискорення аналізу законопроєктів або вдосконалення адмінпослуг, ОАЕ планують зробити його активним учасником юридичних змін. Алгоритмам довірять обробку масштабних масивів правової інформації та формування конкретних пропозицій щодо реформ.

«Це революціонізує створення законів, зробивши процес точнішим і значно швидшим», — заявив прем’єр-міністр країни Мохаммед бін Рашид аль Мактум.

Для реалізації проекту вже створено нову державну структуру — Офіс регуляторного інтелекту. Очікується, що завдяки штучному інтелекту швидкість ухвалення законів зросте на 70%.

Серед завдань штучного інтелекту — не лише підготовка правових норм, а й аналіз їхнього впливу на життя громадян і економіку. Уряд планує сформувати єдину базу даних, що охоплюватиме всі нормативні акти та матеріали із судової практики й державного управління.

Однак експерти застерігають: така інновація несе чимало викликів. Алгоритми часто демонструють нестабільність, можуть генерувати вигадані факти та мають обмежене розуміння юридичного контексту. Як зазначив дослідник з Оксфорда Вінсент Штраб, головна небезпека — неконтрольовані рішення, які логічні для машини, але неприйнятні для суспільства.

Попри це, влада ОАЕ прагне розглядати штучний інтелект не просто як допоміжний інструмент, а як стратегічний механізм для прогнозування й ініціювання правових змін, що дозволить також зекономити на дорогих послугах юридичних компаній.

Яку саме модель штучного інтелекту оберуть — поки невідомо. Ймовірно, це буде комбінація кількох систем. Водночас аналітики наполягають на необхідності чітких рамок і постійного людського контролю над будь-якими рішеннями, які ухвалюватимуться з участю ШІ.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

закон законопроект штучний інтелект технології ШІ

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
«Таке буває» – у ВККС оцінили результати практичних завдань в загальні апеляційні суди

В Комісії вважають, що жодних аномалій в результатах практичних завдань немає – ВККС починає підготовку до співбесід.

Систематична неявка представника органу влади в судові засідання є зловживанням процесуальними правами – окрема ухвала Верховного Суду

Безпідставна неявка суб’єкта владних повноважень у судове засідання як очевидний факт неповаги до суду та зловживання процесуальними правами – Верховний Суд виніс окрему ухвалу.

Уряд схвалив законопроект про передачу податківцям інформації щодо банківських рахунків та сейфів громадян

Буде створено реєстр рахунків та індивідуальних банківських сейфів фізичних осіб, адмініструвати який буде Податкова служба, а банки, емітентів електронних грошей зобов’яжуть направляти до Податкової дані про відкриття, закриття рахунків чи електронних гаманців.

Сергій Іонушас зареєстрував проект змін до КПК про розширення можливостей проводити судовий розгляд за відсутності учасників провадження

Зокрема, задля унеможливлення зловживання процесуальними правами стороною захисту депутати пропонують розширити сферу застосування письмового провадження у КПК.

Верховна Рада розгляне зміни до КПК щодо досудового розслідування злочинів, пов’язаних зі зникненням осіб безвісти

Як зазначають народні депутати, законопроект розроблено у зв’язку зі зростанням кількості випадків зникнення осіб безвісти за особливих обставин на тлі воєнного стану в Україні.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Сергій Могил
    Сергій Могил
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді