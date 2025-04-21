ОАЕ доручать штучному інтелекту написання законів і створять для цього окремий державний орган

Емірати збираються першими в світі використовувати штучний інтелект для написання законів.

Ілюстративне фото з відкритих джерел

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Об’єднані Арабські Емірати запустили безпрецедентну ініціативу: штучний інтелект стане повноцінним інструментом у законотворчому процесі.

Як повідомляє Financial Times, держава має намір не лише оптимізувати законодавство, а й доручити ШІ розробку нових нормативних актів.

На відміну від інших країн, де штучний інтелект здебільшого застосовують для прискорення аналізу законопроєктів або вдосконалення адмінпослуг, ОАЕ планують зробити його активним учасником юридичних змін. Алгоритмам довірять обробку масштабних масивів правової інформації та формування конкретних пропозицій щодо реформ.

«Це революціонізує створення законів, зробивши процес точнішим і значно швидшим», — заявив прем’єр-міністр країни Мохаммед бін Рашид аль Мактум.

Для реалізації проекту вже створено нову державну структуру — Офіс регуляторного інтелекту. Очікується, що завдяки штучному інтелекту швидкість ухвалення законів зросте на 70%.

Серед завдань штучного інтелекту — не лише підготовка правових норм, а й аналіз їхнього впливу на життя громадян і економіку. Уряд планує сформувати єдину базу даних, що охоплюватиме всі нормативні акти та матеріали із судової практики й державного управління.

Однак експерти застерігають: така інновація несе чимало викликів. Алгоритми часто демонструють нестабільність, можуть генерувати вигадані факти та мають обмежене розуміння юридичного контексту. Як зазначив дослідник з Оксфорда Вінсент Штраб, головна небезпека — неконтрольовані рішення, які логічні для машини, але неприйнятні для суспільства.

Попри це, влада ОАЕ прагне розглядати штучний інтелект не просто як допоміжний інструмент, а як стратегічний механізм для прогнозування й ініціювання правових змін, що дозволить також зекономити на дорогих послугах юридичних компаній.

Яку саме модель штучного інтелекту оберуть — поки невідомо. Ймовірно, це буде комбінація кількох систем. Водночас аналітики наполягають на необхідності чітких рамок і постійного людського контролю над будь-якими рішеннями, які ухвалюватимуться з участю ШІ.

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