ОАЭ поручат искусственному интеллекту написание законов и создадут для этого отдельный государственный орган

Эмираты собираются первыми в мире использовать искусственный интеллект для написания законов.

Иллюстративное фото из открытых источников

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Объединенные Арабские Эмираты запустили беспрецедентную инициативу: искусственный интеллект станет полноценным инструментом в законодательном процессе.

Как сообщает Financial Times, государство планирует не только оптимизировать существующее законодательство, но и поручить ИИ разработку новых нормативно-правовых актов.

В отличие от других стран, где искусственный интеллект в основном используется для ускоренного анализа законопроектов или улучшения административных услуг, ОАЭ намерены сделать его активным участником законодательных изменений. Алгоритмам доверят обработку масштабных массивов правовой информации и формирование конкретных предложений по реформам.

«Это революционизирует процесс создания законов, сделав его более точным и значительно быстрее», — заявил премьер-министр страны Мохаммед бин Рашид аль Мактум.

Для реализации проекта уже создана новая государственная структура — Офис регуляторного интеллекта. Ожидается, что благодаря ИИ скорость принятия законов увеличится на 70%.

Среди задач искусственного интеллекта — не только подготовка норм, но и анализ их влияния на жизнь граждан и экономику. Власти планируют создать единую базу данных, которая будет включать все федеральные и местные законы, а также судебную практику и сведения из государственного сектора.

Однако эксперты предупреждают: такая система несет серьезные риски. Алгоритмы нередко бывают нестабильны, могут генерировать вымышленные данные и обладают ограниченным пониманием юридического контекста. Как отмечает исследователь из Оксфорда Винсент Штраб, главная угроза — это неконтролируемые решения, логичные для машины, но неприемлемые для человеческого общества.

Несмотря на это, власти ОАЭ рассматривают искусственный интеллект не как вспомогательный инструмент, а как стратегический механизм, способный прогнозировать потребности в законодательных изменениях. Это также позволит сократить государственные расходы на услуги юридических компаний.

Какую именно модель ИИ выберут, пока не сообщается. Вероятно, это будет комбинация нескольких систем. Аналитики подчеркивают важность установления четких границ и постоянного человеческого контроля над решениями, принимаемыми с участием ИИ.

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