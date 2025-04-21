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Как оформить ребенку налоговый номер — в ГНС напомнили алгоритм действий

09:57, 21 апреля 2025
Порядок получения налогового номера для несовершеннолетнего ребенка.
Как оформить ребенку налоговый номер — в ГНС напомнили алгоритм действий
Фото: brovary.net.ua
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Главное управление ГНС в Херсонской области, Автономной Республике Крым и г. Севастополе напомнило порядок получения налогового номера для несовершеннолетнего ребенка.

Так, для включения в Государственный реестр физических лиц – плательщиков налогов, лицо обязано лично либо через представителя подать в контролирующий орган учетную карточку физического лица – плательщика налогов по форме № 1ДР и предъявить документ, удостоверяющий личность, содержащий необходимые для регистрации реквизиты (фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, место рождения, место проживания (при наличии), гражданство).

Учетные карточки по форме № 1ДР на малолетних лиц (до 14 лет) подаются одним из родителей (приемных родителей, родителей-воспитателей, усыновителей, опекунов) при наличии свидетельства о рождении ребенка и документа, удостоверяющего личность одного из вышеуказанных лиц.

Если свидетельство о рождении ребенка выдано на иностранном языке, необходимо предоставить заверенный в установленном законодательством порядке перевод такого свидетельства на украинский язык и его копию.

В случае, если родители или один из родителей малолетнего лица на момент рождения ребенка были иностранцами или лицами без гражданства, для подтверждения принадлежности ребенка к гражданству Украины подается справка о регистрации лица гражданином Украины.

Для подтверждения информации о задекларированном (зарегистрированном) месте проживания (пребывания) подается один из следующих документов: выписка из реестра территориальной громады; паспорт в форме книжечки; временное удостоверение гражданина Украины; справка о взятии на учет внутренне перемещенного лица (для ВПЛ).

Граждане Украины могут подать документы в любой контролирующий орган лично либо в электронном виде через Э-кабинет или мобильное приложение «Моя податкова».

Регистрация лица в Госреестре осуществляется в течение 3 рабочих дней после обращения.

Готовый документ может быть выдан одному из родителей или представителю ребенка при наличии удостоверения личности и нотариально заверенной доверенности (для уполномоченного лица).

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