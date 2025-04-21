В США из-за ошибки тысячи служащих получили доступ к папке в Google Drive с внутренними планами Белого дома, — WP

В США тысячи чиновников получили доступ к конфиденциальным планам Белого дома из-за ошибочного обмена документами в Google Drive. Об этом сообщает The Washington Post.

В частности, сотрудники Администрации общих служб США (GSA) по ошибке получили доступ к папке в Google Drive, в которой содержались чувствительные документы, включая планы этажей Белого дома.

Издание отмечает, что инцидент начался еще во время президентства Джо Байдена.

По данным журналистов, сотрудники GSA предоставили доступ к папке всем работникам агентства — а это более 11 200 человек.

Среди файлов были потенциально засекреченные планы этажей Белого дома, детали проектируемых взрывоустойчивых дверей для Центра посетителей Белого дома, а также банковские реквизиты подрядчика, который оказывал помощь в организации пресс-конференции администрации Дональда Трампа.

Неясно, имеют ли эти документы гриф секретности, однако 9 из 15 файлов были помечены как CUI (Controlled Unclassified Information) — контролируемая не засекреченная информация, то есть чувствительные данные, которые не классифицированы как секретные, но все равно подлежат защите.

The Washington Post также сообщает, что как минимум 10 файлов были открыты для редактирования, а не только для просмотра — таким образом, все сотрудники GSA могли изменять их содержимое. Совместный доступ существовал, как минимум, с начала 2021 года — начала президентства Байдена — и продолжался при администрации Трампа.

На прошлой неделе, в ходе текущего аудита безопасности использования Google Drive в GSA, инспекторы выявили, что конфиденциальная информация распространялась внутри агентства «ненадлежащим образом».

К четвергу ИТ-отдел выявил владельцев файлов и отменил общий доступ к ним для более чем 11 тысяч сотрудников. В настоящее время ведется расследование.