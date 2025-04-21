В Минюсте разъяснили, можно ли апостилировать все документы

Апостиль удостоверяет подлинность подписи на документе, качество, в котором выступало подписавшее его лицо и подлинность отпечатка печати или штампа на нем.

Иллюстративное фото из открытых источников

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Для официального признания документов, выданных в Украине, действительными за рубежом требуется их международное подтверждение. Наиболее распространённым и простым способом на сегодняшний день является проставление апостиля — специального штампа, подтверждающего легитимность документа в странах, присоединившихся к Гаагской конвенции об отмене требования легализации иностранных официальных документов. Апостиль удостоверяет подлинность подписи, должность лица, подписавшего документ, а также подлинность печати или штампа на нём.

В Министерстве юстиции Украины разъяснили, что не все документы подлежат апостилированию.

Согласно Правилам проставления апостиля на официальных документах, предназначенных для использования на территории других государств (утверждены приказом МИД, МВД, Минобразования, Минфина и Минюста Украины от 17.03.2023 №125/209/293/139/999/5, зарегистрированы в Минюсте Украины 21.03.2023 за №478/39534), апостиль не проставляется на:

оригиналы документов, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство Украины;

оригиналы документов, удостоверяющих личность и её специальный статус;

военные билеты;

трудовые книжки;

разрешения на ношение оружия;

свидетельства о регистрации транспортных средств (техпаспорта);

другие удостоверения, оформляемые в соответствии с законодательством Украины.

Такие документы могут быть поданы для апостилирования только в виде нотариально заверенных копий (фотокопий).

Также не подлежат апостилированию оригиналы и копии нормативно-правовых актов, разъяснений и правовых заключений по их применению, а также документы, носящие характер переписки.

На территории Украины не принимаются к апостилированию оригиналы официальных документов, выданных учреждениями бывших союзных республик СССР, за исключением документов об образовании и учёных званиях, выданных УССР. Апостиль можно проставить на нотариально заверенных копиях (с переводом или без).

Документы, касающиеся образования и науки, апостилируются в виде копий только после предварительного апостилирования оригинала.

Копии документов, выданных органами ЗАГС, или их переводы подлежат апостилированию только при наличии апостиля (или консульской легализации) на оригинале документа.

На сегодняшний день нотариусы могут удостоверять копии официальных документов, выданных ЗАГСами и предназначенных для использования за границей, только при наличии легализованного (апостилированного) оригинала (согласно Порядку совершения нотариальных действий нотариусами Украины, утверждённому приказом Минюста от 22.02.2012 №296/5, зарегистрированному под №282/20595 с изменениями).

Также апостиль не проставляется на информацию из Государственного реестра вещных прав на недвижимое имущество, которая, согласно постановлению Кабмина от 25.12.2015 №1127 (с изменениями), предоставляется на листах формата А4 без использования специальных бланков, подписей и печатей. Для использования за границей документов о имущественном состоянии можно обратиться к нотариусу для составления соответствующего заявления/аффидевита.

Правила не распространяются:

на документы, выданные зарубежными дипломатическими учреждениями Украины и предъявляемые в странах их аккредитации;

на официальные документы, непосредственно связанные с коммерческими или таможенными операциями.

Согласно постановлению Кабмина от 18.01.2003 №61 (с изменениями) Министерство юстиции Украины уполномочено проставлять апостиль на документах, выданных органами юстиции, судами, государственными архивами, а также на документах, оформленных нотариусами Украины.

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