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Марк Цукерберг призывает заставить Apple и Google проверять возраст пользователей их приложений.

09:03, 21 апреля 2025
Гендиректор Meta предлагает ввести проверку возраста пользователей для магазинов приложений Apple и Google.
Марк Цукерберг призывает заставить Apple и Google проверять возраст пользователей их приложений.
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Генеральный директор Meta Марк Цукерберг призвал Конгресс США ввести законодательные требования для Apple и Google относительно проверки возраста пользователей в их магазинах приложений. Об этом сообщает Politico.

Инициативу сопровождает рекламная кампания Meta в Вашингтоне, цель которой — убедить законодателей принять нормы, предусматривающие также необходимость получения родительского разрешения до того, как ребенок сможет загрузить приложение.

Тем временем законопроект о введении обязательной проверки возраста в App Store и Google Play рассматривается Комитетом по энергетике и торговле Палаты представителей как один из ключевых шагов по усилению онлайн-безопасности детей. В Meta заявили, что родители хотят иметь централизованный контроль над тем, какие приложения скачивают их дети, и именно магазины приложений являются наилучшим местом для такой проверки.

Как указывает издание, несмотря на то что Сенат США уже поддержал аналогичный законопроект — «Закон о безопасности детей в Интернете» — голосование в Палате представителей было заблокировано спикером Майком Джонсоном. Давление со стороны общества на компании и политиков сохраняется, особенно после расследований и судебных исков, связанных с негативным влиянием социальных сетей на психическое здоровье детей.

Apple и Google по-разному отреагировали на инициативу Meta. В Google предложили использовать более упрощенный подход — предоставлять только основную информацию о возрасте, а именно: является ли пользователь ребенком или взрослым. В свою очередь, Apple считает, что обязанность проверять возраст должна лежать на разработчиках приложений, а не на магазинах.

«Мы просим продавцов алкоголя в торговых центрах проверять возраст покупателей по удостоверению личности — но мы не просим каждого называть дату рождения только ради похода в фуд-корт», — пояснили в Apple.

Обе компании в настоящее время работают над созданием собственных инструментов для верификации возраста.

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США дети Apple Google Марк Цукерберг Meta

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