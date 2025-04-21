Чат в Signal был не один: глава Пентагона Хегсет обсуждал военные операции с женой, братом и адвокатом

Министр обороны США Пит Хегсет делился секретными планами ударов по хуситам еще в одном чате Signal — с женой, братом и адвокатом. Об этом сообщает New York Times со ссылкой на осведомленные источники.
В частности, глава Пентагона обсуждал детали военной операции не только в чате, куда по ошибке добавили главного редактора журнала The Atlantic Джеффри Голдберга. Существовал еще один чат — в нем состояли жена Хегсета, его брат и адвокат.
Чат под названием «Defence | Team Huddle» министр создал в январе, еще до утверждения на посту главы Пентагона. В группу входила его жена и более 10 других человек из личного и профессионального круга. Для доступа к чату в Signal он использовал свой личный телефон, а не государственный.
Некоторые собеседники издания сообщили, что информация, которой министр поделился в чате Signal, включала расписание полетов F/A-18 Hornet, направленных против хуситов в Йемене — по сути, те же самые планы атаки, которые он раскрыл в отдельном чате Signal, куда по ошибке добавил редактора The Atlantic.
По данным издания, Хегсет поделился информацией об ударах в Йемене в чате "Defence | Team Huddle" примерно в то же время, когда выкладывал аналогичные детали в другой группе Signal, где состояли высокопоставленные чиновники США и представители The Atlantic.
NYT отмечает, что жена министра ранее работала на Fox News и сопровождала его на конфиденциальных встречах, несмотря на отсутствие официальных полномочий.
Ранее сообщалось, что министр обороны Пит Хегсет останется без руководителя аппарата, замруководителя аппарата и старшего советника в своем головном офисе на фоне скандала с утечкой данных.
Напомним, что советник президента США по национальной безопасности Майкл Уолц взял на себя полную ответственность за включение главного редактора издания The Atlantic Джеффа Голдберга в закрытый чат в Signal, где обсуждались планы авиаударов по хуситам в Йемене.
Дональд Трамп заявил, что никого не будет увольнять из-за скандала с чатом в Signal.
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