В США ожидают ответы Украины на предложения по прекращению войны — WSJ раскрыло подробности

Издание The Wall Street Journal озвучило предложения США, которые должна рассмотреть Украина по завершению войны.

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Соединенные Штаты Америки ожидают на этой неделе от Украины ответа на предложения по прекращению войны. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

По данным источников, предложения были изложены в конфиденциальном документе, который высокопоставленные чиновники администрации Трампа представили украинской стороне в Париже 17 апреля. Их также показали европейским чиновникам на однодневной встрече.

Теперь США ожидают ответа Киева, который, как предполагается, получат на встрече официальных лиц Соединенных Штатов, Украины и Европы в Лондоне в конце этой недели. Затем, если позиции трех сторон совпадут, предложения могут быть переданы России.

The Wall Street Journal сообщает, что представленные США идеи включают несколько аспектов.

«На этой неделе на Украину оказывается давление с целью заставить ее отреагировать на ряд далеко идущих идей администрации Трампа по прекращению войны в Украине путем предоставления уступок России, включая потенциальное признание США аннексии Крыма Россией в 2014 году и исключение Киева из списка кандидатов на членство в НАТО», — пишет издание.

По информации WSJ, также предлагается сделать территорию вокруг Запорожской АЭС нейтральной зоной под контролем США. Линию фронта предполагается заморозить. При этом в плане не говорится о признании за РФ права контролировать четыре оккупированных региона Украины, хотя также отсутствует требование о выводе российских войск с этих территорий.

Кроме того, указывается, что предложения о сокращении численности украинской армии отсутствуют.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп надеется на подписание соглашения между Украиной и Россией на этой неделе.

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