Дональд Трамп сподівається на підписання угоди між Україною та Росією вже цього тижня

Президент США переконаний, що таким чином Київ і Москва зможуть налагодити взаємовигідну співпрацю з Вашингтоном.

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Президент США Дональд Трамп висловив сподівання, що угода між Україною та Росією буде підписана вже цього тижня. Про це він написав у своїй соцмережі Truth Social.

Трамп переконаний, що таким чином Київ і Москва зможуть налагодити взаємовигідну співпрацю з Вашингтоном.

«Я сподіваюся, що Росія та Україна укладуть угоду цього тижня. Після цього обидві країни почнуть активно співпрацювати зі Сполученими Штатами Америки, які процвітають, і зароблять статки!» — заявив Трамп.

Раніше повідомлялося, що США хочуть продовження «великоднього перемир’я» між Україною та РФ.

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