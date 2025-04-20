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Швеція може очолити переозброєння ЄС, – Єврокомісар Кубілюс

21:55, 20 квітня 2025
ЄС бракує спільного ринку зброї — країни змушені купувати за межами союзу.
Швеція може очолити переозброєння ЄС, – Єврокомісар Кубілюс
Фото: uapress.kyiv.ua
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Єврокомісар з питань оборони Андрюс Кубілюс заявив, що Швеція здатна стати лідером у процесі переозброєння Європейського союзу. Про це він сказав під час візиту до Швеції, повідомляє STV.

За словами Кубілюса, Європа зараз стоїть перед найбільшим з часів Холодної війни викликом — масштабним нарощуванням озброєнь. У цьому контексті країни з розвиненою оборонною промисловістю, такі як Швеція, мають відігравати провідну роль.

«Швеція має дуже сильну оборонну промисловість і здійснює масштабне переозброєння, тому вона є хорошим прикладом для інших країн-членів», — зазначив єврокомісар.

Водночас Кубілюс звернув увагу на фрагментованість оборонної галузі Європи. Через відсутність спільного внутрішнього ринку оборонна промисловість країн ЄС стикається з труднощами, а європейські уряди змушені купувати озброєння за межами ЄС.

«У нас мало часу на розвиток нашої обороноздатності. Розвідувальні служби країн ЄС прогнозують, що Росія може випробувати статтю 5 НАТО до 2030 року», — додав він.

Кубілюс підкреслив, що посилення оборонного потенціалу має стати пріоритетом для всіх країн Євросоюзу в найближчі роки.

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зброя ЄС Швеція

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