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Росія понад 2000 разів порушила «великоднє перемир’я, – Зеленський

21:45, 20 квітня 2025
За словами Президента України, Великдень минув без повітряних тривог, але з російськими штурмами.
Росія понад 2000 разів порушила «великоднє перемир’я, – Зеленський
Фото: РАР
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Президент України Володимир Зеленський повідомив про ситуацію на фронті станом на 20:00 Великодньої неділі, посилаючись на доповідь Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. За словами президента, Росія не дотрималася оголошеного нею ж припинення вогню та активізувала атаки на українські позиції.

«На цю годину від початку доби російська армія більш ніж 2 тисячі разів порушувала путінське припинення вогню. Було вже 67 російських штурмів проти наших позицій на різних напрямках, і найбільше – на Покровському. 1355 російських обстрілів, з них 713 – важке озброєння, 673 застосування росіянами FPV», – повідомив Зеленський.

«Фактично на всіх основних напрямках фронту Росія не дотрималася своєї ж обіцянки тиші», — зазначив Зеленський. За його словами, попри пропозицію України встановити повну тишу з Великодня на 30 діб, Росія не надала відповіді.

Президент додав, що впродовж дня повітряних тривог не було, що, на його думку, демонструє реальну можливість досягти та підтримати режим тиші. Україна запропонувала розширити перемир’я на щонайменше 30 діб, відмовившись від ударів далекобійними дронами та ракетами по цивільній інфраструктурі.

«Якщо Росія не погодиться на такий крок, це буде доказом, що вона хоче робити й надалі тільки те, що знищує життя людей і продовжує війну», — заявив Зеленський.

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росія Володимир Зеленський

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