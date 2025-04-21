На Тернопільщині немовля покинули біля закинутого магазину

У новонародженого хлопчика виявили ознаки переохолодження.

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У селі Вишнівці Тернопільської області поблизу лікарні знайшли новонародженого хлопчика. Немовля лежало біля закинутого магазину, його виявили випадкові перехожі. Як повідомив речник поліції Тернопільщини Сергій Крета, загрози для життя дитини наразі немає. Про це пише hromadske.

На місце події прибула слідчо-оперативна група. Після первинного огляду медики виявили у хлопчика ознаки переохолодження. Його терміново доставили до обласної дитячої лікарні, де наразі він перебуває в реанімації.

Поліція встановлює обставини інциденту. Правоохоронці переглядають записи з камер відеоспостереження та опитують мешканців села, щоб встановити особу матері.

У поліції зазначають, що поки не можуть кваліфікувати подію за конкретною статтею Кримінального кодексу. Слідчі очікують більше інформації щодо обставин, зокрема, чи діяла жінка свідомо та що могло спонукати її залишити немовля.

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