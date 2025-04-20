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Мир на паузі – чи готова Москва до 30-денної тиші, покажуть дії після опівночі

21:27, 20 квітня 2025
В МЗС України заявили про відсутність відповіді РФ на пропозицію продовжити перемир’я.
Мир на паузі – чи готова Москва до 30-денної тиші, покажуть дії після опівночі
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Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив, що Росія досі не відповіла на пропозицію Києва щодо продовження перемир’я, яке 19 квітня оголосив Володимир Путін. За словами Сибіги, дії Москви у найближчі дні продемонструють її справжнє ставлення до мирних ініціатив.

«Дії Росії після опівночі, завтра та протягом тижня покажуть справжнє ставлення Росії до мирних зусиль США та пропозиції 30-денного повного припинення вогню. Вони продемонструють, чи серйозно Росія ставиться до миру, чи вчорашні заяви Путіна були просто маніпуляціями», — наголосив глава МЗС.

Він нагадав, що Україна офіційно запропонувала продовжити режим тиші ще на 30 днів, але чіткої відповіді з боку РФ не було.

«Головне питання полягає в тому, що вчора Україна запропонувала продовжити режим припинення вогню після опівночі. Ми готові до 30-денної повної тиші, якщо Росія взаємно до цього готова. Але відповіді з Москви ми так досі і не почули», — зазначив Сибіга.

За словами міністра, попри тимчасове зниження бойової активності, російські війська продовжують атакувати українські позиції. Україна, зі свого боку, дотримується принципу відповідальності та реагує залежно від ситуації на місцях.

«Попри деяке зниження бойової активності вчора та сьогодні, російські війська продовжують атакувати українські позиції. Україна реагує належним чином і відповідально, і ми відповідаємо взаємністю як на вогонь, де він виникає, так і на тишу, де вона зберігається», — додав Сибіга.

Як повідомляла «Судово-юридична газета», Путін оголосив «великоднє перемир'я». Він заявив, що російська сторона зупиняє всі бойові дії з 18:00 19 квітня до 00:00 21 квітня.

Додамо, керівник Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України Андрій Коваленко заявив, що попри анонсоване Путіним «великоднє перемир'я» російські війська продовжують вести вогонь. 

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росія МЗС війна Андрій Сибіга

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