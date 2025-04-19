Попри «великоднє перемир’я» Путіна, Росія продовжує обстріли — керівник ЦПД РНБО Коваленко

На всіх напрямках росіяни продовжують вести вогонь, як і раніше.

Фото: Укрінформ

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Попри анонсоване Путіним «великоднє перемир'я» російські війська продовжують вести вогонь. Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України Андрій Коваленко.

«На всіх напрямках росіяни продовжують вести вогонь, як і раніше», - заявив він.

За словами Коваленка, найбільше російських атак відбуваються на сході.

Як повідомляла «Судово-юридична газета», Путін оголосив «великоднє перемир'я». Він заявив, що російська сторона зупиняє всі бойові дії з 18:00 19 квітня до 00:00 21 квітня.

Водночас РФ висунула умову, що «перемир'я» буде дотримане, якщо українська сторона його теж буде дотримуватися.

На заяву Путіна відреагували Президент Володимир Зеленський та очільник Міністерства закордонних справ Андрій Сибіга.

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