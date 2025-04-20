Поштова, варена, копчена — Укрпошта продаватиме ковбасу у відділеннях

Укрпошта закупила партію ковбасних виробів та невдовзі почне продавати їх у відділеннях.

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У відділеннях «Укрпошти» незабаром можна буде придбати ковбасу. Про це повідомив генеральний директор компанії Ігор Смілянський в інтерв’ю Forbes Ukraine.

Так, поштовий оператор закупив партію ковбасної продукції й невдовзі почне продавати її у своїх поштових відділеннях.

За словами Смілянського, уже укладено угоду з українським виробником, і перша партія продукції вже надійшла.

«Закупили першу партію ковбас, будемо пропонувати через поштову мережу», — сказав він.

Він підкреслив, що це — частина стратегії з підтримки українських виробників. «Для компаній це також можливість зменшити логістичні витрати», — додав керівник поштового оператора.

Смілянський також зазначив, що можливість придбати ковбасу у відділеннях пошти розглядає як «конкурентну перевагу».

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