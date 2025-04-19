Маємо досвід, коли його заяви не збігалися з його діями, — очільник МЗС Сибіга відповів на «великоднє перемир'я» Путіна

Міністр нагадав, що Україна ще 11 березня погодилася на повне тимчасове припинення вогню на 30 днів, але російська відмова триває вже 39 днів.

Фото: dpa

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Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відреагував на заяву Путіна про «великоднє перемир'я».

Він нагадав, що позиція України залишається чіткою - ще 11 березня погодилася на повне тимчасове припинення вогню на 30 днів, але російська відмова триває вже 39 днів.

«Позиція України залишається чіткою та послідовною: ще в Джидді 11 березня ми беззастережно погодилися з пропозицією США щодо повного тимчасового припинення вогню на 30 днів.

Росія відмовилася, і ця російська відмова Сполученим Штатам триває вже 39 днів. Натомість за цей час московський режим висунув різноманітні умови та посилив терор проти України, цивільних людей та цивільної інфраструктури по всій нашій країні.

Зараз Путін зробив заяви про нібито готовність до припинення вогню. 30 годин замість 30 днів. На жаль, ми маємо значний досвід, коли його заяви не збігалися з його діями. Ми знаємо, що його словам не можна вірити, і будемо дивитися на дії, а не на слова.

Росія в будь-який момент може погодитись на пропозицію щодо повного й безумовного припинення вогню терміном на 30 діб, яка вже з березня на столі.

Ми хочемо побачити, як російські сили дійсно припинять вогонь на всіх напрямках. Ми також закликаємо всіх наших партнерів і все міжнародне співтовариство залишатися пильними. Тільки дії демонструють правду, а не слова: тільки через Росію ця війна почалась і триває», — зазначив Андрій Сибіга.

Як повідомляла «Судово-юридична газета», Путін оголосив «великоднє перемир'я». Він заявив, що російська сторона зупиняє всі бойові дії з 18:00 19 квітня до 00:00 21 квітня.

Водночас РФ висунула умову, що «перемир'я» буде дотримане, якщо українська сторона його теж буде дотримуватися.

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