Українські військові залишаються на Курщині та просунулись на Білгородщині, — Зеленський

Сили оборони змогли збільшити зону контролю на території РФ.

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Сили оборони України залишаються в Курській області та просунулись на у Бєлгородській області РФ. Про це заявив Президент Володимир Зеленський за підсумками доповіді Головкома ЗСУ Олександра Сирського.

Глава держави наголосив, що на території Бєлгородської області українські військові просунулись і збільшили зону контролю.

Водночас на Курщирні ЗСУ продовжували активність та зберігають позиції, додав Президент.

Раніше Володимир Зеленський відповів на заяву Путіна про «великоднє перемир'я».

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