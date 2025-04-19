Українські військові залишаються на Курщині та просунулись на Білгородщині, — Зеленський

Сили оборони України залишаються в Курській області та просунулись на у Бєлгородській області РФ. Про це заявив Президент Володимир Зеленський за підсумками доповіді Головкома ЗСУ Олександра Сирського.
Глава держави наголосив, що на території Бєлгородської області українські військові просунулись і збільшили зону контролю.
Водночас на Курщирні ЗСУ продовжували активність та зберігають позиції, додав Президент.
Раніше Володимир Зеленський відповів на заяву Путіна про «великоднє перемир'я».
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