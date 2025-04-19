Украинские военные остаются на Курщине и продвинулись на Белгородщине, — Зеленский

Силы обороны Украины остаются в Курской области и продвинулись в Белгородской области РФ. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский по итогам доклада Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

Глава государства подчеркнул, что на территории Белгородской области украинские военные продвинулись вперёд и расширили зону контроля.

В то же время в Курской области ВСУ продолжают действовать активно и удерживают свои позиции, добавил Президент.

Ранее Владимир Зеленский ответил на заявление Путина о «пасхальном перемирии».