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Украинские военные остаются на Курщине и продвинулись на Белгородщине, — Зеленский

19:19, 19 апреля 2025
Силы обороны смогли прирастить зону контроля на местности РФ.
Украинские военные остаются на Курщине и продвинулись на Белгородщине, — Зеленский
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Силы обороны Украины остаются в Курской области и продвинулись в Белгородской области РФ. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский по итогам доклада Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

Глава государства подчеркнул, что на территории Белгородской области украинские военные продвинулись вперёд и расширили зону контроля.

В то же время в Курской области ВСУ продолжают действовать активно и удерживают свои позиции, добавил Президент.

Ранее Владимир Зеленский ответил на заявление Путина о «пасхальном перемирии».

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ВСУ военные война военнослужащие Владимир Зеленский

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