К «бизнесу» правоохранители привлекли заключенного, который нашел исполнителя на свободе, а еще один подельник выступал посредником и контролировал работу «закладчика».

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На Прикарпатье будут судить двух правоохранителей, которые сбывали наркотики под «прикрытием». Об этом сообщает Ивано-Франковская областная прокуратура.

Следствием установлено, что сотрудники одного из районных отделов полиции организовали схему незаконного распространения наркотиков в регионе.

Известно, что к «бизнесу» они привлекли заключенного, а тот — исполнителя на свободе. Еще один соучастник действовал как посредник от правоохранителей — он контролировал работу «закладчика».

Места закладок полицейские указывали через Telegram-канал, куда также поступали фотоотчеты о выполненных «заданиях».

«Полицейские обещали хорошую оплату и «прикрытие» от любых проблем. При этом они зарегистрировали уголовное производство против самого исполнителя, таким образом улучшая собственные показатели», — рассказали в прокуратуре.

Кроме того, во время задержания своего же наркосбытчика один из правоохранителей нанес ему телесные повреждения.

В ходе расследования задокументировано более 150 фактов сбыта наркотических средств. Во время обысков изъято около 500 таблеток, содержащих наркотические вещества, а также другие доказательства противоправной деятельности. Также организатор схемы пытался подкупить одного из свидетелей по делу.

В настоящее время оба фигуранта уволены из органов. Суд избрал им меру пресечения — содержание под стражей с возможностью внесения залога. Однако один из полицейских нарушил условия меры пресечения, из-за чего его залог в размере 750 тыс. грн был направлен на нужды ВСУ, а ему избрана безальтернативная мера — содержание под стражей.

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