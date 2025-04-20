Практика судов
  1. В Украине

Чем отличается сокращение численности от сокращения штата работников — разъяснение Гоструда

07:00, 20 апреля 2025
Основанием для расторжения трудового договора работодателем может быть как сокращение численности, так и сокращение штата работников.
Чем отличается сокращение численности от сокращения штата работников — разъяснение Гоструда
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Юго-Восточное межрегиональное управление Госинспекции труда разъяснило, чем отличается сокращение численности от сокращения штата работников.

Основанием для расторжения трудового договора работодателем может быть как сокращение численности, так и сокращение штата работников. Сокращение штата и сокращение численности работников — это разные понятия.

Численность работников — это их списочный состав, то есть количество занятых работников. Сокращение численности означает уменьшение общего количества работников. Например, в штатном расписании вместо 7 единиц младшего медперсонала остается 3 — это уменьшение числа работников одной профессии.

Штат работников — это совокупность должностей, утвержденных штатным расписанием предприятия. Сокращение штата — это изменение штатного расписания за счет ликвидации определенных должностей или уменьшения количества штатных единиц по конкретным должностям, специальностям, профессиям. Например, сокращается должность водителя, кадрового инспектора и т.д. При этом численность работников может не уменьшиться, а иногда даже увеличиться.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Гоструда трудовые отношения

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Владимир Зеленский внес законопроект о порядке изменения наименований военных администраций

Президент предлагает установить, что решение об изменении наименования военной администрации населенного пункта принимается начальником соответствующей военной администрации.

СНБО поручат вести перечень государств-спонсоров терроризма – Рада одобрила законопроект об ограничении юрисдикционного иммунитета иностранных государств

Верховная Рада приняла за основу законопроект о границах юрисдикционного иммунитета иностранных государств, которым предлагается расширить полномочия СНБО – он сможет включать и исключать государства из перечня спонсоров терроризма.

Если Высшему совету правосудия и ВККС нужны зарплаты или отпуска, то такие инициативы рассматриваются быстро, но когда эти же вопросы касаются судей, то они не решаются годами – Совет судей

В Совете судей Украины обратили внимание на то, что в судебной власти все равны, но есть органы, которые ровнее других.

Верховная Рада приняла закон о создании нового Единого реестра квалификаций — Классификатора профессий

Вместо действующего Реестра квалификаций в Украине будет создан новый Единый реестр квалификаций – Классификатор профессий.

Арендаторы коммунального имущества, осуществившие неотделимые улучшения, смогут выкупить его только через аукционы – принят закон

Вместо безальтернативного выкупа имущества арендатором через «неотделимые улучшения» принятый закон устанавливает аукционы по продаже такого имущества, где арендатор может либо воспользоваться приоритетным правом выкупа по наивысшей цене, сформированной на открытом аукционе, либо получить компенсацию за проведенные неотделимые улучшения от нового владельца имущества.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Сергій Дячук
    Сергій Дячук
    суддя Святошинського районного суду міста Києва
  • Юлія Черняк
    Юлія Черняк
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді