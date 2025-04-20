Чем отличается сокращение численности от сокращения штата работников — разъяснение Гоструда

Основанием для расторжения трудового договора работодателем может быть как сокращение численности, так и сокращение штата работников.

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Юго-Восточное межрегиональное управление Госинспекции труда разъяснило, чем отличается сокращение численности от сокращения штата работников.

Основанием для расторжения трудового договора работодателем может быть как сокращение численности, так и сокращение штата работников. Сокращение штата и сокращение численности работников — это разные понятия.

Численность работников — это их списочный состав, то есть количество занятых работников. Сокращение численности означает уменьшение общего количества работников. Например, в штатном расписании вместо 7 единиц младшего медперсонала остается 3 — это уменьшение числа работников одной профессии.

Штат работников — это совокупность должностей, утвержденных штатным расписанием предприятия. Сокращение штата — это изменение штатного расписания за счет ликвидации определенных должностей или уменьшения количества штатных единиц по конкретным должностям, специальностям, профессиям. Например, сокращается должность водителя, кадрового инспектора и т.д. При этом численность работников может не уменьшиться, а иногда даже увеличиться.

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