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Чим відрізняється скорочення чисельності від скорочення штату працівників — роз’яснення Держпраці

07:00, 20 квітня 2025
Підставою для розірвання роботодавцем трудового договору може бути скорочення чисельності або штату працівників.
Чим відрізняється скорочення чисельності від скорочення штату працівників — роз’яснення Держпраці
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Південно-Східне міжрегіональне управління Держпраці роз’яснило, чим відрізняється скорочення чисельності від скорочення штату працівників.

Підставою для розірвання роботодавцем трудового договору може бути скорочення чисельності або штату працівників. Скорочення штату працівників та скорочення чисельності працівників – це різні поняття.

Чисельність працівників – це їх списочний склад тих, хто працює, й скорочення чисельності працівників передбачає зменшення їх кількості. Наприклад, у штатному розписі замість 7 штатних одиниць молодшого медичного персоналу залишається 3, тобто зменшується кількість працівників однієї професії.

Штат працівників – це сукупність посад, установлених штатним розписом підприємства. Тому скорочення штату являє собою зміну штатного розпису за рахунок ліквідації певних посад або зменшення кількості штатних одиниць за певними посадами. спеціальностями, професіями. Наприклад, скорочується посада водія, інспектора з кадрів тощо. При скороченні штату чисельність може не тільки не зменшитися, а інколи навіть збільшитися.

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Держпраці трудові відносини

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