Україна повернула з російського полону 277 захисників напередодні Великодня, фото

277 українських військовослужбовців повертаються з полону в рамках обміну.

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Україна повернула з російського полону 277 захисників, серед яких — бійці ЗСУ, Нацгвардії, Державної спеціальної служби транспорту та Державної прикордонної служби. Про це повідомив Президент Володимир Зеленський.

За словами Глави держави, звільнені військові захищали Маріуполь, Донеччину, Херсонщину, Запоріжжя та Луганщину.

«Наші вдома – одна з найкращих новин, які можуть бути. Ще 277 воїнів повернулися додому з російського полону.

Воїни Збройних Сил України, Національної гвардії України, Державної спеціальної служби транспорту та прикордонники. Захищали Маріуполь та інші напрямки на Донеччині, Херсонщину, Запоріжжя, Луганщину.

Дякую всім, хто зробив можливим це повернення наших людей. Особливо вдячний Обʼєднаним Арабським Еміратам за посередництво.

Загалом від початку повномасштабної війни вдалося повернути додому з російської неволі вже 4552 людини – воїнів та цивільних.

Памʼятаємо про всіх, хто в полоні. Шукаємо кожного й кожну, хто може там бути. Маємо повернути всіх», — наголосив Президент України.

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими уточнює - 246 воїнів повернено в рамках обміну полоненими, ще 31 людину вдалося визволити поза обміном.

Більшість з тих, кого вдалося повернути — це молодь після 2000 року народження. Серед звільнених з полону є жінка-військовослужбовиця, яка перебувала в неволі з травня 2022 року.

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