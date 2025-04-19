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США готують нову зустріч Стіва Віткоффа з представниками РФ щодо врегулювання війни в Україні, — CNN

18:07, 19 квітня 2025
Спецпредставник Трампа спробує переконати Москву приєднатися до плану Вашингтона щодо мирного врегулювання війни.
США готують нову зустріч Стіва Віткоффа з представниками РФ щодо врегулювання війни в Україні, — CNN
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США планують організувати ще одну зустріч спецпосланця Трампа Стіва Віткоффа з представниками Росії для обговорення рамкової угоди щодо врегулювання війни в Україні. Про це повідомляє телеканал CNN.

За даними джерел, спецпредставник президента США спробує переконати Москву приєднатися до плану Вашингтона.

CNN вказує, що деякі елементи рамкової угоди ще потребують доопрацювання. Наступного тижня США планують обговорити ці деталі разом з європейськими партнерами та Україною в Лондоні.

«Водночас адміністрація Трампа готує ще одну зустріч спеціального посланника на Близькому Сході Стіва Віткоффа з представниками Росії — щоб переконати Москву підтримати узгоджене бачення мирного врегулювання», — йдеться у матеріалі.

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США рф

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