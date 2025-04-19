Іран та США завершили другий раунд переговорів щодо ядерної угоди в Римі

Іран та США узгодили принципи та цілі майбутньої угоди щодо ядерної угоди, переговори технічних груп пройдуть в Омані.

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Делегації США та Ірану провели другий раунд консультацій щодо ядерної угоди. Про це повідомляє агентство «Мехр».

Відомо, що іранську делегацію очолює очільник МЗС Аббас Аракчі, делегацію США - спецпосланець Трампа з Близького Сходу Стів Віткофф.

У ролі посередника на переговорах виступає Оман. Саме в посольстві цієї країни в Римі й організовано зустріч.

«Нам вдалося досягти кращого розуміння щодо ряду принципів і цілей», - сказав Арагчі після завершення переговорів.

Технічні та експертні переговори почнуться в Омані з середи, 23 квітня.

«Проведення переговорів - одне із завдань МЗС. Немає потреби в хвилюванні, і ми їх ведемо акуратно і спокійно Немає приводів для особливого оптимізму, і теж немає приводів для великого песимізму», — додав очільник МЗС.

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