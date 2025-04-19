Иран и США завершили второй раунд переговоров по ядерному соглашению в Риме

Иран и США согласовали принципы и цели будущего соглашения по ядерной сделке, переговоры технических групп пройдут в Омане.

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Делегации США и Ирана провели второй раунд консультаций по ядерному соглашению. Об этом сообщает агентство «Мехр».

Известно, что иранскую делегацию возглавляет глава МИД Аббас Аракчи, делегацию США — специальный посланник Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.

Посредником на переговорах выступает Оман. Именно в посольстве этой страны в Риме и организована встреча.

«Нам удалось достичь лучшего взаимопонимания по ряду принципов и целей», — заявил Аракчи по завершении переговоров.

Технические и экспертные переговоры начнутся в Омане в среду, 23 апреля.

«Проведение переговоров — одна из задач МИД. Нет повода для беспокойства, и мы ведем их аккуратно и спокойно. Нет причин для особого оптимизма, но и для большого пессимизма тоже нет», — добавил глава МИД.

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