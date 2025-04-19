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Владимир Зеленский ответил на заявление Путина о «пасхальном перемирии»

17:49, 19 апреля 2025
По его словам, на фоне этого заявления над Украиной продолжает раздаваться воздушная тревога, а небо заполонили «шахеды».
Владимир Зеленский ответил на заявление Путина о «пасхальном перемирии»
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Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на заявление Путина о «пасхальном перемирии».

По словам Президента, на фоне этого заявления над Украиной продолжает раздаваться воздушная тревога, а небо заполонили ударные дроны.

«Что касается очередной попытки Путина поиграть жизнями людей — сейчас по территории Украины распространяется воздушная тревога. В 17:15 в нашем небе зафиксированы российские ударные дроны. Украинская ПВО и авиация уже начали работать на защиту. “Шахеды” в нашем небе — вот настоящее отношение Путина к Пасхе и к человеческой жизни», — подчеркнул Глава государства.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», Путин объявил о «пасхальном перемирии». Он заявил, что российская сторона прекращает все боевые действия с 18:00 19 апреля до 00:00 21 апреля.

В то же время РФ выдвинула условие, что «перемирие» будет соблюдено, если украинская сторона его тоже будет соблюдать.

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рф путин Украина война Владимир Зеленский

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