Руководитель ЦПД СНБО Коваленко отреагировал на заявление Путина о «пасхальном перемирии»

Андрей Коваленко отметил, что это «перемирие» будет длиться всего 30 часов.

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Как сообщала «Судебно-юридическая газета», Путин объявил о «пасхальном перемирии». Он заявил, что российская сторона прекращает все боевые действия с 18:00 19 апреля до 00:00 21 апреля.

Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко прокомментировал заявление Путина о «перемирии».

В частности, он напомнил, что ещё 11 марта Украина приняла предложение США о безусловном полном прекращении огня на 30 дней. В то же время РФ отклонила эту идею.

«А почему на 30 часов, а не безусловное прекращение огня, как мы предлагали ещё с 11 марта?» — отметил Коваленко.

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