Путин объявил «пасхальное перемирие» — что известно

Сообщается, что РФ останавливает все боевые действия с 19:00 19 апреля - до 01:00 21 апреля.

Фото: gazetevatan.com

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Путин объявил «пасхальное перемирие». РосСМИ сообщают, что на период перемирия российские войска якобы останавливают все боевые действия.

«РФ останавливает все боевые действия с 18:00 по киевскому времени 19 апреля до 00:00 по киевскому времени 21 апреля», - говорится в заявлении.

Путин также призвал Украину объявить пасхальное перемирие.

В то же время он заявил, что россияне будут «отражать украинские провокации».

Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко прокомментировал инициативу РФ.

А почему на 30 часов, а не безусловное прекращение огня, как предлагали партнеры еще с 11 марта? – отметил он.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.