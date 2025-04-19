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Путин объявил «пасхальное перемирие» — что известно

16:55, 19 апреля 2025
Сообщается, что РФ останавливает все боевые действия с 19:00 19 апреля - до 01:00 21 апреля.
Путин объявил «пасхальное перемирие» — что известно
Фото: gazetevatan.com
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Путин объявил «пасхальное перемирие». РосСМИ сообщают, что на период перемирия российские войска якобы останавливают все боевые действия.

«РФ останавливает все боевые действия с 18:00 по киевскому времени 19 апреля до 00:00 по киевскому времени 21 апреля», - говорится в заявлении.

Путин также призвал Украину объявить пасхальное перемирие.

В то же время он заявил, что россияне будут «отражать украинские провокации».

Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко прокомментировал инициативу РФ.

А почему на 30 часов, а не безусловное прекращение огня, как предлагали партнеры еще с 11 марта? – отметил он.

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рф путин война

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