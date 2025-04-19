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В Германии врач обвиняется в убийстве 15 пациентов и поджоге их домов для уничтожения доказательств

19:37, 19 апреля 2025
По данным обвинения, врач без ведома пациентов вводил им препарат, вызывавший паралич дыхательных мышц, остановку дыхания и смерть в течение нескольких минут.
В Германии врач обвиняется в убийстве 15 пациентов и поджоге их домов для уничтожения доказательств
Иллюстративное фото из открытых источников
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В Германии врача обвиняют в убийстве 15 пациентов и поджогах их домов с целью скрыть преступления. Об этом сообщает Independent.

40-летнему врачу из Берлина предъявили обвинение в убийстве 15 пациентов, находившихся на паллиативном лечении. По данным следствия, мужчина также пытался уничтожить улики, устраивая пожары в домах умерших.

По информации прокуратуры, врач работал в службе, оказывающей помощь тяжело больным пациентам в конце жизни. Изначально его подозревали в причастности к смерти четырёх человек, однако с лета 2024 года количество предполагаемых жертв значительно увеличилось.

Следователи заявили, что располагают доказательствами причастности врача к смерти 15 человек в период с 22 сентября 2021 года по 24 июля 2024 года. Возраст погибших варьировался от 25 до 94 лет. Большинство умерли в собственных домах.

По версии обвинения, врач вводил пациентам без их ведома анестетик и миорелаксант. Эта комбинация препаратов парализовала дыхательные мышцы, что приводило к остановке дыхания и смерти в течение нескольких минут.

Мужчина находится под стражей с 6 августа 2024 года. Прокуратура сообщила, что на данный момент он не дал никаких объяснений.

Дело передано в суд Берлина, который должен принять решение о начале судебного процесса. Обвинение в убийстве предусматривает максимальное наказание — пожизненное заключение.

Кроме того, прокуроры намерены ходатайствовать о признании вины особенно тяжкой. В таком случае подозреваемый не сможет рассчитывать на условно-досрочное освобождение после 15 лет — как это обычно предусмотрено немецким законодательством. Следствие также будет настаивать на пожизненном запрете на медицинскую практику для врача.

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