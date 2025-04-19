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В ГНС напомнили, от каких налоговых обязанностей освобождаются мобилизованные ФЛП на период военной службы

23:56, 19 апреля 2025
На период военной службы мобилизованные ФЛП освобождаются от некоторых налоговых обязательств.
В ГНС напомнили, от каких налоговых обязанностей освобождаются мобилизованные ФЛП на период военной службы
Фото: dp.tax.gov.ua
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Главное управление Государственной налоговой службы в Киевской области напомнило, что с 1 декабря 2024 года уточнен перечень налогов и сборов, от уплаты которых освобождаются мобилизованные физические лица-предприниматели и лица, осуществляющие независимую профессиональную деятельность (пункт 25 подраздела 10 раздела XX «Переходные положения НКУ»).

На период военной службы мобилизованные ФЛП освобождаются от обязанности:

  • начисления, уплаты и подачи налоговой отчетности по налогу на доходы физических лиц;
  • начисления, уплаты и подачи отчетности по единому налогу;
  • начисления, уплаты и подачи отчетности по военному сбору в составе налоговой отчетности по НДФЛ или единому налогу.

Основанием для такого освобождения является подача по месту налоговой регистрации следующих документов:

  • заявление от самозанятого лица;
  • копия военного билета или другого документа, подтверждающего призыв на военную службу по мобилизации в особый период.

В ГНС подчеркнули, что указанные документы подаются в течение 10 дней после демобилизации, а в случае пребывания лица на лечении — в течение 10 дней после его завершения.

Если мобилизованное лицо имеет наемных работников, то на срок своей службы оно может уполномочить другое лицо выплачивать заработную плату. Уполномоченное лицо обязано начислять и удерживать налоги и сборы с доходов в виде зарплаты наемных работников.

После демобилизации самозанятое лицо в течение 180 дней должно уплатить эти налоги и сборы в бюджет. При этом штрафы и финансовые санкции за этот период начисляться не будут.

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налоговая ФЛП

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