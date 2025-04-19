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У ДПС нагадали, від яких податкових обов’язків звільняються мобілізовані ФОП на період військової служби

23:56, 19 квітня 2025
На період військової служби мобілізовані ФОП звільняються від деяких податкових обов’язків.
У ДПС нагадали, від яких податкових обов’язків звільняються мобілізовані ФОП на період військової служби
Фото: dp.tax.gov.ua
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Головне управління Державної податкової служби у Київській області нагадало, що з 1 грудня 2024 року уточнено перелік податків і зборів, від сплати яких звільняються мобілізовані ФОП та особи, які провадять незалежну професійну діяльність (пункт 25 підрозділу 10 розділу XX «Перехідні положення ПКУ).

На період військової служби мобілізовані ФОП звільняються від обов’язку:

- нарахування, сплати та подання податкової звітності з податку на доходи фізичних осіб;

- нарахування, сплати та подання податкової звітності з єдиного податку;

- нарахування, сплати та подання звітності з військового збору у складі податкової звітності з податку на доходи фізичних осіб або єдиного податку.

Підставою для такого звільнення є подані за місцем податкової реєстрації наступні документи:

- заява самозайнятої особи;

- копія військового квитка або іншого документа, що підтверджує призов на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період.

У ДПС наголосили, що зазначені документи подаються протягом 10 днів після демобілізації, а у разі перебування особи на лікуванні - протягом 10 днів по його завершенню.

Якщо мобілізована особа має найманих працівників, то на строк своєї служби вона може уповноважити іншу особу виплачувати зарплату. Уповноважена особа зобов’язана нараховувати та утримувати податки та збори з доходу у вигляді заробітної плати найманих працівників. Після демобілізації самозайнятої особи протягом 180 днів має сплатити ці податки та збори до бюджету. При цьому штрафи та фінансові санкції за цей період не будуть нараховані.

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податкова ФОП

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