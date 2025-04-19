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Предприниматель одновременно работает по трудовому договору — имеет ли он право на оплату больничного

17:31, 19 апреля 2025
Застрахованное лицо, являющееся ФЛП и работающее по основному месту работы, где уплачен минимальный единый взнос, может получить выплаты только по основному месту работы.
Предприниматель одновременно работает по трудовому договору — имеет ли он право на оплату больничного
Фото: depositphotos
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В Главном управлении Пенсионного фонда в Николаевской области разъяснили особенности предоставления помощи в связи с временной потерей трудоспособности застрахованным лицам, которые осуществляют предпринимательскую деятельность и одновременно работают по трудовому договору.

С 4 апреля 2025 года вступил в силу Закон Украины от 18 декабря 2024 года № 4158-ІХ «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно общеобязательного государственного социального страхования». Им восстановлено право застрахованных лиц на получение страховых выплат в случае временной нетрудоспособности — как по основному месту работы, так и по совместительству.

Согласно части первой статьи 12 Закона Украины «О внесении изменений в Закон Украины «Об общеобязательном государственном социальном страховании» и Закон Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» от 21 сентября 2022 года № 2620-IX, право на получение страховых выплат в связи с временной потерей трудоспособности имеют все застрахованные лица — граждане Украины, иностранцы, лица без гражданства, а также члены их семей, постоянно проживающие на территории Украины.

Такое право возникает в случае наступления страхового события во время осуществления трудовой деятельности (включая период испытания и день увольнения), а также при ведении предпринимательской или иной деятельности, если иное не предусмотрено законодательством.

Согласно части первой статьи 22 Закона № 2620, страховые выплаты в связи с временной нетрудоспособностью застрахованным лицам, работающим по трудовому договору (контракту), гиг-контракту, другому гражданско-правовому договору и на иных основаниях, предусмотренных законом, назначаются и выплачиваются по основному месту работы.

Помощь по временной нетрудоспособности (включая уход за больным ребенком), пособие по беременности и родам застрахованным лицам (в том числе тем, кто осуществляет предпринимательскую или иную деятельность и одновременно работает по трудовому договору) предоставляется как по основному месту работы (деятельности), так и по месту работы по совместительству в порядке, установленном Кабинетом Министров Украины.

Застрахованное лицо — это физическое лицо, которое в соответствии с законодательством подлежит общеобязательному государственному социальному страхованию и уплачивает (уплачивало) и/или за которого уплачивается или уплачивался единый взнос в установленном законом порядке (пункт 3 части первой статьи 1 Закона Украины «О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование» от 8.07.2010 № 2464).

Плательщиками единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование являются, в частности:

  • предприятия, учреждения и организации, другие юридические лица, использующие труд физических лиц на условиях трудового договора (контракта) или на иных основаниях, предусмотренных законодательством;
  • физические лица, которые самостоятельно обеспечивают себя работой, а также физические лица, использующие труд других лиц на условиях трудового договора (контракта).

Согласно части шестой статьи 4 Закона № 2624, физические лица-предприниматели, лица, осуществляющие независимую профессиональную деятельность и имеющие основное место работы, освобождаются от уплаты за себя единого взноса за месяцы отчетного периода, за которые работодатель уплатил страховой взнос за таких лиц в размере не менее минимального страхового взноса. Такие лица могут быть плательщиками единого взноса при условии самостоятельного определения ими базы начисления за месяцы, за которые работодатель уплатил страховой взнос в размере менее минимального. При этом самостоятельно определенная база начисления не может превышать максимальную величину, установленную законом, а сумма взноса не может быть ниже минимального страхового взноса.

Таким образом, если работодатель уплатил страховой взнос за физическое лицо, которое самостоятельно обеспечивает себя работой, в размере не менее минимального страхового взноса, такое лицо освобождается от уплаты взноса за себя. Законодательных оснований для самостоятельной уплаты единого взноса в этом случае не существует.

Следовательно, застрахованное лицо, которое работает по основному месту работы, где за него уплачен единый социальный взнос не менее минимального, и одновременно является физическим лицом — предпринимателем, может реализовать право на получение страховых выплат в связи с временной нетрудоспособностью только по основному месту работы.

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