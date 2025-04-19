У Німеччині лікаря звинувачують у вбивстві 15 пацієнтів і підпалі їхніх будинків для знищення доказів

За даними обвинувачення, лікар без відома пацієнтів вводив їм препарат, який спричиняв параліч дихальних м’язів, зупинку дихання та смерть упродовж кількох хвилин.

Ілюстративне фото з відкритих джерел

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У Німеччині лікаря звинувачують у вбивстві 15 пацієнтів та підпалах їхніх будинків з метою приховати злочини. Про це повідомляє Independent.

Так, 40-річному лікарю з Берліна висунули обвинувачення у вбивстві 15 пацієнтів, які перебували на паліативному лікуванні. За даними слідства, чоловік також намагався знищити докази, влаштовуючи пожежі в домівках померлих.

За інформацією прокуратури, лікар працював у службі, що надає допомогу важкохворим пацієнтам наприкінці життя. Спочатку його підозрювали у причетності до смерті чотирьох осіб, однак із літа 2024 року кількість потенційних жертв значно зросла.

Слідчі заявили, що мають докази причетності лікаря до смерті 15 людей у період з 22 вересня 2021 року до 24 липня 2024 року. Вік загиблих — від 25 до 94 років. Більшість із них померли у власних домівках.

За версією обвинувачення, лікар вводив пацієнтам без їхнього відома анестетик та міорелаксант. Ця комбінація препаратів паралізувала дихальні м’язи, що призводило до зупинки дихання та смерті впродовж кількох хвилин.

Чоловік перебуває під вартою з 6 серпня 2024 року. Прокуратура повідомила, що наразі він не надав жодних пояснень.

Справу передано до суду Берліна, який має ухвалити рішення про початок судового процесу. Обвинувачення у вбивстві передбачає максимальне покарання — довічне ув’язнення.

Також прокурори мають намір просити суд визнати провину особливо тяжкою. У такому разі підозрюваний не зможе претендувати на умовно-дострокове звільнення після 15 років — як це зазвичай передбачено в німецькому законодавстві. Окрім того, слідство наполягатиме на довічній забороні лікареві займатися медичною практикою.

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